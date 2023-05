Come l’Inter sfrutta Dzeko e Lautaro Martinez

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sono passati venti minuti della semifinale di ritorno e l’intensità del Milan sta avendo una certa efficacia. Si gioca per lo più nella metà campo dele l’occasione capitata dopo dieci minuti sui piedi di Brahim Diaz lasciava immaginare che anche in modo confuso e improvvisato un episodio che riapra il discorso qualificazione potrebbe accadere. Alun contesto di questo tipo può anche andar bene ma deve provare ad abbassare i ritmi e guadagnare campo senza allungarsi, e poi lasciare che il tempo faccia il suo lavoro logorando i muscoli e i pensieri dei milanisti. L’unica scelta non forzata di Pioli nella formazione era stata quella di Thiaw al posto di Kjaer, per avere maggiore aggressività suche, in effetti, fin qui hanno faticato a tenere su la palla. STEADY PAYWALL Al ...