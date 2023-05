Come la Russia sta aggirando le sanzioni sui microchip e come fermarla

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Negli ultimi mesi gli alti funzionari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti – insieme ad alcuni omologhi dell’Unione europea e del Regno Unito– hanno intrapreso un tour per incontrare leader politici e industriali di diversi Paesi, tra cui Kazakistan, Kirghizistan e Svizzera.riferito da un rappresentante statunitense a Semafor, durante gli incontri è stato presentato un elenco di nove articoli high-tech che gli Stati Uniti hanno vietato di vendere a Mosca, esortando i governi e le imprese ad adottare misure maggiormente aggressive per bloccare le spedizioni di questi prodotti (e minacciandoin caso di mancato rispetto degli accordi). Gli articoli in questione sono semiconduttori e altri componenti elettronici già sottoposti a embargo occidentale, fondamentali per la produzione di sistemi di guida per missili, ...