Come cambia il Giro d’Italia senza Geoghegan Hart | duello Roglic-Thomas per la vittoria? Due gli outsider

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo l’abbandono di Remco Evenepoel per Covid, quello di Aleksandr Vlasov per un malanno che poi si è rivelato anch’esso dovuto al Covid, il2023 perde un altro dei contendenti per la classifica finale. Durante la tappa odierna, la Camaiore-Tortona, Taoè stato costretto al ritiro in seguito ad una caduta. Il londinese è finito a terra in discesa quando, sulla strada bagnata, Alessandro Covi è scivolato causando una reazione a catena alle sue spalle. A terra tra gli altri anche il leader della corsa Geraint, il secondo in classifica Primoze Pavel Sivakov, ottavo prima della partenza odierna. Se i primi due sono ripartiti immediatamente con il terzo che, seppur acciaccato, è riuscito ad arrivare al traguardo,...

...Geraint Thomas ha mantenuto la maglia rosa di leader e ha visto ritirarsi un grande avversario... Il ritiro di Hartmolto in classifica e in squadra: "Certo,molto. Tao era in ottima ...Anche Roglic è andato fuori strada nella stessa caduta, ma è ripartitoThomas. Pochi km più ...tutto, Tao era in ottima posizione, avrebbe potuto vincere il Giro, è un colpo durissimo per ...... ma va consideratabase su cui esprimere sempre nuovo potenziale di servizio nei prossimi decenni. Un'amministrazione pienamente digitaleil rapporto tra Pa e imprese, tra Pa e cittadini. ...

Una coalizione internazionale dei jet: come cambia la guerra Inside Over

Dopo l'abbandono di Remco Evenepoel per Covid, quello di Aleksandr Vlasov per un malanno che poi si è rivelato anch'esso dovuto al Covid, il Giro d'Italia 2023 perde un altro dei contendenti per la cl ...Jojo: Stone Ocean, come Pucci ha cambiato l'impostazione originale della storia. Andiamo a vedere cosa ha fatto il noto personaggio.