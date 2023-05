Come andare in pensione anticipata (fino a 10 anni prima) con la R.I.T.A.

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Introdotta per lavolta dalla legge di Bilancio per il 2018, la RITA (Rendita Integrativa Temporanea) è una prestazione pensionistica che gode di un regime fiscale particolarmente favorevole e può essere richiesta dagli aderenti a forme di previdenza complementare che si trovano in prossimità di pensionamento. Ecco a quali condizioni è possibile percepirla eviene tassata. I requisiti di accesso La RITA rappresenta una misura di sostegno al reddito per coloro che sono rimasti disoccupati durante il periodo che manca al raggiungimento dei requisiti anagrafici per ladi vecchiaia obbligatoria. Per poter accedervi occorre innanzitutto aver aderito ad un fondo di previdenza complementare, nelle seguenti forme: fondi chiusi di origine “negoziale”, istituiti nell’ambito della contrattazione ...

fondi chiusi di origine "negoziale", istituiti nell'ambito della contrattazione collettiva, fondi aperti istituiti da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e ...