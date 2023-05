Colpo di scena a Ballando con le Stelle | “Milly Carlucci ha scelto la nuova giuria | ecco chi ci sarà”

(Di mercoledì 17 maggio 2023)con lehalaavrebbe preso una decisione sulladella prossima edizione dicon le: è quanto sostiene Dagospia, secondo cui la conduttrice avrebbe sostanzialmente deciso di confermare in blocco i componenti delle precedenti edizioni. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, quindi, non dovrebbe esserci nessuna rivoluzione né tantomeno l’addio di Selvaggia Lucarelli alla trasmissione. Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith, infatti, dovrebbero ricoprire ancora il ruolo di giurati, almeno nelle intenzioni di...

Nuovodinella vicenda della sedicente veggente di Trevignano Romano . Nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara D'Urso, andata in onda mercoledì 17 maggio, è stata trasmessa ...Ma quando una macro - storia fa morire personaggi per poi lasciare che resuscitino, spacciando l'idea per un grandedi, non fa altro che aumentare esponenzialmente il numero di ......un cast a "livello Marvel" senza accusare il minimo. Poi, certo, stavolta non c'è gente lanciata nello spazio a bordo di automobili truccate, ma in compenso l'antagonista portato inda ...

Colpo di scena a Palmi: Figliuzzi si accusa dell’omicidio Ascone Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Milly Carlucci avrebbe preso una decisione sulla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle: è quanto sostiene Dagospia, secondo cui la conduttrice avrebbe sostanzialmente deciso di ...ROMA - Gli Internazionali d'Italia al Foro Italico non smettono di regalare colpi di scena. Dopo l'eliminazione a sorpresa del numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz, anche il numero 1 Atp Novak Djokovic è ...