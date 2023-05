Clima | Onu | ‘mondo probabilmente supererà soglia di 1 | 5° entro il 2027’

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ginevra, 17 mag. (Adnkronos) – è quasi certo che il mondo sperimenterà nuove temperature record nei prossimi cinque anni e che le temperatureaumenteranno di oltre 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. E’ l’avvertimento lanciato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) delle Nazioni Unite. Il superamento dellacruciale di 1,5°, spiega una ricerca del Wmo appena pubblicata, potrebbe avere conseguenze disastrose. Dovrebbe essere solo temporanea, ma rappresenterebbe comunque una marcata accelerazione degli impatti umani sul sistematico globale e manderebbe il mondo in un “territorio inesplorato”.Gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamentitici si sono impegnati, in base all’accordo di Parigi suldel 2015, a cercare di ...

Il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici afferma che i rischi legati alper i sistemi naturali e umani sono più elevati per un riscaldamento globale di 1,5 gradi rispetto ...'Non solo questo rappresenta una grave minaccia per ile la salute pubblica, ma mina anche l'obiettivo principale del trattato globale sulla plastica: porre un limite alla produzione di ..."C'e' una probabilita' del 98% che almeno uno dei prossimi cinque anni, e il periodo di cinque anni nel suo insieme, sara' il piu' caldo mai registrato", ha affermato l'. Si stima una probabilita' ...

Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale dovremo attenderci temperature globali in crescita e nuovi, bollenti record.