Clima | Extinction Rebellion | striscioni davanti a grattacielo di Intesa Sanpaolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Torino, 17 mag. - (Adnkronos) -nuovamente in azione a Torinoal. All'alba alcuni attivisti hanno appeso grandiai pali di corso Inghilterra mentre altri scrivevano messaggi con bomboletteall'ingresso principale del palazzo. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno identificato i manifestanti. “Con questa azione - sottolineano in una nota gli attivisti - vogliamo denunciare comecontinui ad aumentare gli investimenti nei combustibili fossili, aggravando la crisi ecotica e rallentando la transizione necessaria in nome del profitto”