Clay | il nuovo modello di sneaker da Premiata

(Di mercoledì 17 maggio 2023)presenta unche ridefinisce il concetto di slip on con esclusive personalizzazioni dedicate ai retailer internazionali, unadal sapore vintage e dall’attitudine skate, è la protagonista di una nuova wave riguardante il mondo slip on. Suola in gomma con profilo a cassetta descrivono unastreet, essenziale e stilosa. Una urbandall’eclettismo minimale evidenziato dall’assenza di lacci, disponibili nel packaging, che rinnova il concetto di slip on grazie ad una calzata perfetta concessa dal design rigoroso e dai materiali scelti per la sua progettazione. Gli scatti della campagnagiungono da Lisbona, una delle mete preferite per gli street sport e le passioni estive. La capitale portoghese è lo ...

Premiata presenta Clay, la nuova slip on del brand Nove da Firenze

