Classifica Giro d’Italia 2023 | Thomas maglia rosa | Caruso in top5 | si ritira Geoghegan Hart

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lagenerale delsubisce un enorme scossone inatteso al termine dell’undicesima tappa. Tao, questa mattina terzo in graduatoria ad appena cinque secondi di ritardo dallaGeraint, è caduto lungo un tratto in discesa su asfalto bagnato quando mancavano 67 km al traguardo ed è stato costretto al ritiro. L’alfiere della Ineos-Grenadiers è rimasto a terra dolorante ed è stato caricato in barella su un’ambulanza, venendo trasportato in ospedale. Ennesimo ritiro di una Corsache sta assumendo i connotati di un evento sportivo a eliminazione tra casi di positività al Covid-19 e cadute. Il britannico Geraintconserva il simbolo del ...