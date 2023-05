Clan Mallardo | i carabinieri eseguono cinque fermi per estorsione Video

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna, idella Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia a carico dipersone, in quanto gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentatacontinuata e di ricettazione, aggravate dal cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione di stampo camorristico denominata, operante sul territorio di Giugliano in Campania. In particolare, le condotte estorsive sarebbero state poste in essere -tra i mesi di marzo ed aprile 2023- in danno di vari imprenditori edili nei confronti dei quali, mediante minacce, gli indagati avrebbero preteso il pagamento di tangenti per consentire la ...