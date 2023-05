(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ucciso e sciolto, per motivi passionali. Sesso, tradimenti, sangue e camorra: è questo lo scenario costato la vita a Salvatore Esposito, alias Totoriello, scomparso il 27...

A decidere la sua morte fu il suo stesso, in particolare tre persone ritenute di vertice dela cui adesso i militari dell'Arma e la Direzione distrettuale antimafia contestano i ......in ginocchio il Paese e provocarono una riscossa dello Stato fondata proprio sulla lotta ai'. ... Vincenzo, Cesare Pagano, Salvatore Russo e killer come Ugo De Lucia, assassino di ...Suo l'arresto di un altro capo dello stesso, sempre latitante Vincenzo. Pisani si è lasciato alle spalle accuse mosse nei suoi confronti, rivelatesi del tutto infondate, da parte di un ...

Clan Licciardi, tre arresti: uccisero e sciolsero nell'acido un uomo ilmattino.it

Ucciso e sciolto nell'acido, per motivi passionali. Sesso, tradimenti, sangue e camorra: è questo lo scenario costato la vita a Salvatore Esposito, alias Totoriello, scomparso il ...Arrestati 3 esponenti del clan Licciardi per l'omicidio avvenuto nel 2013 di Salvatore Esposito detto Totoriello ...