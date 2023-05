Clan Licciardi | tre arresti | uccisero e sciolsero nell' acido un uomo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ucciso e sciolto, per motivi passionali. Sesso, tradimenti, sangue e camorra: è questo lo scenario costato la vita a Salvatore Esposito, alias Totoriello, scomparso il 27...

Questa mattina sono stati arrestati tre soggetti ritenuti legati al clan Licciardi, indagati come responsabili del delitto consumato dieci anni fa. Una sorta di cold case risolto grazie a indagini dei carabinieri. Ucciso e sciolto nell'acido, per motivi passionali. Sesso, tradimenti, sangue e camorra: è questo lo scenario costato la vita a Salvatore Esposito, alias Totoriello, scomparso il 27 settembre del 2013. A decidere la sua morte fu il suo stesso clan, in particolare tre persone ritenute di vertice del clan Licciardi a cui adesso i militari dell'Arma e la Direzione distrettuale antimafia contestano i reati.

Napoli, 17 mag. (Adnkronos) - I carabinieri del Raggruppamento operativo speciale e del Comando provinciale Carabinieri di Napoli, hanno eseguito arresti per l'omicidio di Salvatore Esposito, affiliato al clan Licciardi, ucciso il 27 settembre del 2013: fu una punizione d'onore. Per il delitto sono stati arrestati tre uomini affiliati allo stesso clan.