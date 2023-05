City - Real | sfida galattica per andare in finale con l' Inter

Commenta per primo L'Inter ha già preso un biglietto per Istanbul grazie alla vittoria di ieri sul Milan, vola in finale dove troverà una tra ManchesterMadrid. Stasera Guardiola e Ancelotti si sfideranno nel ritorno della semifinale di Champions League. Si riparte dall'1 - 1 del Bernabeu firmato da Vinicius e De Bruyne , entrambi in campo ...Ci siamo, è tutto pronto per la sfida di ritorno tra ManchesterMadrid , che deciderà la sfidante dell' Inter nella finale della Champions League 2022 - 23 . Si riparte dall'emozionante 1 - 1 del Bernabeu, con Guardiola e Ancelotti che sono pronti a ...Probabili formazioni ManchesterMadrid Manchester(3 - 2 - 4 - 1) : Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: ...

Manchester City-Real Madrid, dove vederla in TV e streaming: canale e formazioni della partita Sport Fanpage

Pep contro Carletto, l'ora dei conti: dopo l'1-1 dell'andata entrambe cercano l'accesso all'ultimo step contro i nerazzurri ...Le telecamere di "El Chiringuito TV" hanno ripreso il tecnico italiano mentre carica i suoi giocatori in vista del ritorno della semifinale contro il City ...