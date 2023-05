Ciro Polito in pole per il post-Giuntoli | già avvenuti due incontri

, direttore sportivo del Bari , nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato del suo futuro, che lo vede avvicinato al Napoli . Conferenza stampaTutte le news sul ...Nuovo ds Napoli, avanzaGli ultimi aggiornamenti sul possibile nuovo direttore sportivo del Napoli arrivano dai colleghi di Tuttomercatoweb , condel Bari che sarebbe balzato in ...Ampio spazio sarà dedicato anche allo sport, con il presidente dei biancorossi Luigi De Laurentiis e il direttore sportivo, oltre ai tanti ex allenatori ed ex calciatori come Italo Florio,...

Tmw - Polito sorpassa Accardi per il post-Giuntoli: già avvenuti due incontri Tutto Napoli

Ciro Polito nelle ultime ore è stato fortemente accostato al Napoli per prendere l'eredità di Cristiano Giuntoli ...Napoli al lavoro per la prossima stagione. Pietro Accardi ad Empoli ha svolto un grande lavoro che è sotto gli occhi di tanti addetti ai lavori e potrebbe ricevere molti apprezzamenti nel ...