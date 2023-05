Ci auguriamo che non ci siamo altre" ancora allagamenti in Romagna nel ravennate, a Bagnacavallo , dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e a Castel Bolognese con il fiume senio in paese. ...... davanti al portone della questura, restarono quattro morti e quarantacinque feriti,... già presidente del Consiglio quando scoppiò la bomba in piazza Fontana, peranni segretario della ...Un altro numero che dà misura del fenomeno: i cittadini che non hanno reagito all'inganno subito sono 2,3 milioni, oltre la metà di quellidi raggiri. Da qui, facile.it e Consumerismo hanno ...

Cinque vittime e quattro dispersi in Emilia Romagna. Migliaia di evacuati TGLA7

Un altro numero che dà misura del fenomeno: i cittadini che non hanno reagito all’inganno subito sono 2,3 milioni, oltre la metà di quelli vittime di raggiri. Da qui, facile.it e Consumerismo hanno ...Subbuglio, confusione, tentativi di fuga e nel mentre terremoto, lapilli, correnti turbolente di cenere vulcanica e gas caldi. Fu l'inferno dell'eruzione del 79 d.C. Quello in cui si trovarono gli abi ...