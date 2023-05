Cielo | stasera programmazione speciale nella giornata internazionale contro omofobia | bifobia e transfobia

(Di mercoledì 17 maggio 2023), 17 maggio,manda in onda unain occasione dellaIn occasione dellal', lae la, mercoledì' 17 maggio,propone, in prima visione, alle ore 21.15, Le ragazze del Pandora's Box, film del 2020 di Thom Fitzgerald. In seconda serata, sempre in prima visione assoluta, andrà in onda Someone like me - Una chance per vivere se stessi, documentario del 2021 di Steve J. Adams e Sean Horlor. Le ragazze del Pandora's Box narra ...

In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia ,, mercoledì' 17 maggio,propone , in prima visione, alle ore 21.15, Le ragazze del Pandora's Box, film del 2020 di Thom Fitzgerald. In seconda serata, sempre in prima visione assoluta, ...si godrà lo spettacolo di City - Real per conoscere il rivale del 10 giugno. Il Milan ha ... Mani ale mani sul viso sui due fronti: le tensioni si colgono anche nei piccoli gesti prima ...I Migliori Filmin TV, Martedì 16 Maggio 2023 Come ti divento bella (Commedia) in onda su ... Avventura, Thriller) in onda alle 21.15 su, un film di Nick Lyon, con Josefine Preuss, ...

Cielo: stasera programmazione speciale nella giornata ... Movieplayer

Stasera, 17 maggio, Cielo manda in onda una programmazione speciale in occasione della giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia ...L'Inter di Inzaghi ha staccato il pass per la finale di Istanbul. In migliaia si sono ritrovati in piazza Duomo dopo il triplice fischio finale con sciarpe, bandiere, cori e fuochi d'artificio ...