Chiusa l' autostrada A14 | automobilisti soccorsi in elicottero

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Restano chiusi al traffico i trattili della A14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna, e D14 Diramazione di Ravenna in entrambe le direzioni. La Diramazione di Ravenna rimane comunque percorribile dai...

Comunicazioni in tilt: ferrovie chiuse,parzialmente allagata, strade statali chiuse in vari tratti. In molte zone ci sono blackout elettrici e le comunicazioni telefoniche sono ...Prosegue l'emergenza maltempo in Romagna, con esondazioni dei fiumi in diversi punti. Nella mattinata di oggi, mercoledì 17 maggio, l'acqua ha invaso anche l'A14, nel tratto tra Faenza e Forlì.Disagi anche negli spostamenti.per allagamenti diversi tratti lungo la A14 tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna e sulla diramazione per Ravenna, in entrambe le direzioni.

Alluvione in Emilia Romagna: chiusa l'A14, ecco dove. Treni, come sapere se il viaggio è cancellato il Resto del Carlino

L'Autostrada A14 invasa dall'acqua dopo l'esondazione del fiume Montone, tra Faenza e Forlì. Auto trascinate via dall'acqua e automobilisti tratti in salvo dai soccorsi in elicottero.