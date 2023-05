Chiellini | «Juve? Non mi sarei aspettato che a 3 giornate dalla fine della Serie A ancora siamo con i giudizi in attesa»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Giorgio, ex difensorentus, ha parlato a Sky Sport del momento dei bianconeri. Le sue dichiarazioni Giorgio, ex difensorentus, ha parlato a Sky Sport. INCHIESTA– «Sono stati mesi difficili, una montagna russa di emozioni. Non mia gennaio questa penalizzazione, non miche a 3con iin. Personalmente l’ho vissuta come milioni di tifosintini, son senso di orgoglio e appartenenza e di innocenza. Poi c’è un procedimento in atto, tante ...

L'ex capitano bianconero Giorgio, attuale difensore del Los Angeles FC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: Cosa pensa delle questioni extra campo riguardanti la Juventus Il lavoro di Allegri e degli ex compagni in ...Commenta per primo Giorgio, ex difensore della Juventus oggi al Los Angeles FC , è intervenuto a Sky Sport e si è soffermato sui temi caldi del momento bianconero, a partire dalle questioni extra campo: 'Sono stati ...Continua Bonucci da 0 a 500 Il trampolino verso laL'arrivo nel 2010: per 15,5 milioni Il debutto (già accanto a) Il primo gol in bianconero L'esordio in Serie A La pazienza dopo la ...

Plusvalenze Juve, Chiellini: Dov’è il nesso logico Campionato poco regolare Tuttosport

Chiellini, Bonucci e Buffon, ndr)". "Per me vi furono quattro grandi idoli: Baresi, Maldini, Nesta e Cannavaro. Loro hanno lasciato molto al calcio italiano e spero di averlo fatto anch'io" ha ...www.ForzaRoma.info è una testata giornalistica. Direttore responsabile Massimo Limiti Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 299/2009 del 18-09-2009 ROC n. 21241 Editore Soccermedia P.Iva: ...