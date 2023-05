Chiellini | «Guardiola non ha scuse quest’anno! Inter | sfrutta le punte e la tensione»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Giorgio, dopo la fine di Manchester City-Real Madrid, ha commentato la sfida che attende l’nella finale di UEFA Champions League, il programma il 10 giugno a Istanbul– Ecco il pensiero di Giorgiosul Manchester City, avversaria che si contenderà con l‘il titolo di Campione d’Europa il 10 giugno a Istanbul: «Per quello che abbiamo visto stasera sembra difficile trovare punti deboli. Se giocano così non ce n’è per nessuno. Speriamo abbianoperché hanno la pressione da vincere, anche per gli investimenti fatti. Se c’èla palla gira più lentamente e magari si commettono più errori. Secondo meha l’ossessione. In Premier League non vengono valorizzate le vittorie. Contro ...