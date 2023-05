Chi sono la moglie e il figlio di Giovanni Grasso | il giornalista ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) :Ilaria Manzione,Jacopo, vita privata, età, anni, carriera, padre, madreè un notoche vediamo sempre al fianco del presidente Mattarella. Si tratta infatti del consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dal 2015. Nato a Roma il 14 ottobre del 1962,si è laureato in Lettere Moderne ed è appunto un. È di fatto il capo ufficio stampa del Quirinale. Sempre garbato e sorridente, lo vediamo al fianco del presidente della Repubblica Mattarella in tutti i momenti più importanti, come durante le consultazioni. Celebre la scena del video pubblicato per errore durante i mesi più bui del Covid ...