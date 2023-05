Chi l’ha visto anticipazioni 17 maggio | verità su Marzia Capezzuti e Agata Scuto

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nella puntata del 17la conduttrice di Chi, Federica Sciarelli, affronterà due complicate vicenda di cronaca nera. Secondo lead essere affrontati, in particolare, saranno gli omicidi di. Torna l’appuntamento con Chiche anche nella puntata del 17sarà dedicato ad importanti misteri legati a vicende di cronaca e casi ancora irrisolti. In particolare, nella puntata in onda su Rai 3 a partire dalle 21.20, Federica Sciarelli affronterà nuovesui due efferati casi di omicidio che hanno coinvolto due giovani ragazze:...