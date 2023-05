Chi l’ha visto? | anticipazioni 17 maggio 2023 | l’omicidio di Marzia Capezzuti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. E i telespettatori, che da anni seguono la trasmissione, lo sanno bene. Stiamo parlando di Chi?, il programma di approfondimento e attualità, tra casi di persone scomparse, segnalazioni di altre in difficoltà, omicidi, misteri e dubbi. Alla conduzione, come sempre, la giornalista Federica Sciarelli, che terrà compagnia al suo pubblico a partire dalle 21.20 circa.di, le ultime news stasera a Chi? Stando alleriportate nel comunicato ufficiale, questa sera la puntata si aprirà condi. D’altra parte, il 17è il giorno ...