Chi è Cristiana Calone | la figlia di Massimo Ranieri ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Chi è, ladi Franca Sebastiani e(il cui vero nome è Giovanni) che saràè unnella puntata del 17 maggio 2023?è ladi(è nata il 6 luglio 1971), che il cantante ha riconosciuto ufficialmente soltanto nel 1997. Il loro primo incontro in tv risale al 2007, quando la ragazza scelse di intervenire ai microfoni della trasmissione “Domenica Live” di Barbara D’Urso, doveraccontò come andarono le cose quando vide per la prima volta di persona suo padre: “Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. ...