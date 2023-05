Chi è Alessandra Demichelis | l’avvocata sospesa dall’ordine per le foto sexy

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 17 maggio 2023), nata nel 1988 a Torino ècivilistaper alcunetroppopubblicate su Instagram, nel profilo DcLegal Show, che conta più di 26mila follower.è stata anche concorrente a Pechino Express 2022 con la collega Lara PIcardi ed è anche maestra di sci (con tanto di tesserino). Nelle ultime settimane si è parlato tanto di lei anche per la frase “i poveri brucino all’inferno” che aveva pronunciato in una diretta (poi contestualizzata: “intendevo dire i poveri di spirito”) e per le interviste che concede ai giornali. “Rifatta io? Solo il seno, le labbra no”, ribatte lei a mezzo stampa ai commenti dei follower. Visualizza questo post su Instagram Un post ...