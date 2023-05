“Che medico è?” Michela Murgia attacca Burioni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Pures’è accorta che Roberto, l’oracolo intoccabile del Covid, c’ha preso così gusto nel vergare opinioni, suggerimenti e commenti su qualsiasi cosa che ogni tanto esagera. Rimediando figure barbine. Come nel caso del tumore al quarto stadio della scrittrice queer, reso pubblico con una toccante intervista rilasciata a Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, notizia di primo piano che l’intramontabile virologo, voce autorevole di Che tempo che fa(ceva), non s’è lasciato sfuggire. Dopo aver rivelato la sua malattia,è tornata più volte a parlare del percorso che sta affrontando. Ha detto di non voler considerare la sua lotta al cancro come una “guerra”, ha definito “esagerate” le voci sulla sua morte imminente, ha presentato la sua “famiglia queer” sui social. E poi ha criticato, ieri ospite ...