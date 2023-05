Che fai | mi cacci? Chat bollenti | in Forza Italia è resa dei conti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il cambio dei capigruppo die in genere il processo di rinnovamento nel partito di Silvio Berlusconi accende lo scontro tra gli azzurri. La decisione del nuovo coordinatore lombardo Alessandro Sorte di rinnovare i vertici provinciali in regione accende la miccia delle tensioni interne al partito. E fa infuriare l'ex capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo che, rimosso dall'incarico di commissario a Pavia, fa un'azione eclatante: chiedere il deferimento di Sorte al collegio dei probiviri. Le mosse sono annunciate in due comunicati diffusi quasi simultaneamente (con pochi minuti di distanza) da Cattaneo, ora vice coordinatore e responsabile organizzazione dopo la riorganizzazione che lo ha costretto a lasciare l'incarico di capogruppo, e da Sorte che proprio grazie a quella riorganizzazione è stato promosso alla guida del partito in ...