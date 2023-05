Champions League | oggi l’avversario dell’Inter nella finale di Istanbul!

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tutto vero:disabato 10 giugno a Istanbul ci sarà l’Inter! Dopo il trionfo nel derby sul Milan, la più bella vendetta di sempre a vent’anni di distanza (vedi articolo), stasera si scopriràtra Manchester City e Real Madrid.– RITORNO SEMIFINALI Manchester City-Real Madrid (andata 1-1) mercoledì 17 maggio ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video Inter-Milan 1-0 (andata 2-0) 74? Lautaro Martínez In grassetto le squadre qualificate. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

18 Gerry Cardinale , proprietario del Milan , si congratula con l'Inter, che ha eliminato i rossoneri in semifinale di: 'A nome del Milan voglio congratularmi con tutto il team dell'Inter e con i suoi tifosi per due partite ben giocate. Auguriamo loro tutto il meglio per la finale a Istanbul'. Il ...E' esplosa a Milano la festa nerazzurra per la vittoria sul Milan e la raggiunta finale di. I tifosi sono rimasti a festeggiare nelle vicinanze dello stadio e in parte si sono riversati in piazza Duomo dal lato della Galleria dato che la parte centrale è parzialmente ...MILANO - Delusione in casa Milan per il mancato approdo in finale di. Al termine della gara contro l'Inter, vinta dalla compagine di Inzaghi grazie alla rete di Lautaro , anche Paolo Maldini ha analizzato il match svelando anche un r etroscena di ...

Inter-Milan 1-0: gol di Lautaro | La diretta La Gazzetta dello Sport

Non c'è tempo di riposarsi. Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, il Milan tornerà già oggi a Milanello per allenarsi in vista della sfida di sabato contro ...Tutto pronto per la sfida stella tra le due regine d'Europa. Sarà soprattutto una sfida tattica tra Guardiola e Ancelotti.