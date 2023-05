Champions League | l’Inter vola in Finale | caccia al biglietto per Istanbul

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) I nerazzurri hanno superato il Milandi Simone Inzaghi, dopo 13 anni,indi. L’ultima volta sulla panchina nerazzurra c’era Josè Mourinho questa volta il tecnico, tanto criticato, di Piacenza. I nerazzurrino all’ultimo atto delladopo aver battuto sia all’andata che al ritorno il Milano in un Euroderby rivincita di quello del 2003. Cresce così la corsa per ilper la finalissima di, in programma in 10 giugno contro una tra Real Madrid e Manchester City. Laverrà giocata allo stadio Ataruk che ha, come spiega Gazzetta dello Sport, una capienza di 72mila spettatori. La UEFA ha previsto un assegnazione di 20mila biglietti per finalista e poi le ...