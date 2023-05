Champions League | emessi 5 Daspo per i tifosi del Napoli

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore diha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), della durata di uno e due anni, nei confronti di altrettante persone che, in occasione dell’incontro di calcio-Milan presso lo stadio “Maradona”, erano state denunciate per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive. Un altro provvedimento, della durata di un anno, è stato irrogato nei confronti di un trentanovenne che lo scorso 18 aprile, in occasione dell’incontro di calcio-Milan valevole per ladisputatosi presso lo stadio “Maradona”, aveva scavalcato dal settore inferiore a quello superiore della Curva A, pertanto era stato denunciato per scavalcamento in occasione di manifestazioni ...

Come un jackpot che si rigenera ad ogni estrazione e che rende ricco chi ha trovato la combinazione giusta. La cavalcata dell'Inter verso la finale della(Istanbul, 10 giugno ore 21) non è solo un'enorme soddisfazione sportiva per Inzaghi e i suoi calciatori ma anche un colpo straordinario per proprietà e dirigenti. Bonus, premi per i ...A parlare è Carlo Ancellotti, tecnico del Real Madrid ai microfoni di Prime Video a poche ore da uno dei match più attesi di queste semifinali di Uefa. Il giornalista e bordocampista ...Manchester City - Real Madrid in campo per la semifinale di ritorno in: ecco dove e come vederla in streaming ...

Inter, è già caccia ai 20mila biglietti per Istanbul. Occhio, i voli già costano mille euro La Gazzetta dello Sport

Carlo Ancelotti si racconta in esclusiva ai microfoni di Prime Video a poche ore dalla semifinale di Champions League contro il Manchester City. (ANSA) ...I nerazzurri vincono anche al ritorno e conquistano il pass per la finale di Istanbul di Champions League L’Inter si giocherà la finale di Champions League. I nerazzurri, dopo… Leggi ...