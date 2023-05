Champions | il City raggiunge l' Inter a Istanbul | strapazzato il Real con super Silva

l Manchestertravolge il Real Madrid per 4 - 0 nel ritorno della semifinale diLeague e, dopo l'1 - 1 dell'andata in Spagna, vola in finale: a Istanbul, il 10 giugno, la formazione di Guardiola ...... chi uscirà vincitore da Istanbul Lo chiediamo a voi, amici di Calciomercato.com , nel nostro sondaggio : Manchestero Inter, chi vincerà laLeague Diteci la vostra! SONDAGGIO: ......serata in cui supera Sir Alex Ferguson come allenatore più presente nella storia della... Lascia spazio aldi attaccare e dominare il primo tempo in lungo ed in largo. Prova a cambiare ...

Champions: Manchester City-Real Madrid DIRETTA Agenzia ANSA

La finale della UEFA Champions League 2022/23, vedrà affrontarsi il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi. Ieri a qualificarsi sono stati proprio i nerazzurri grazie alle due ...Di Daniele Dallera L’Inter si affretti a rinnovare il contratto a Simone Inzaghi, il Milan non si faccia venire pazze idee pensando di… Leggi ...