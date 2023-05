Champions | il City raggiunge l' Inter a Istanbul | strapazzato il Real con super Silva

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un Manchesteral limite della perfezione travolge 4-0 i campioni in carica delMadrid nella semifinale di ritorno dellaLeague (1-1 all’andata) ed approda in finale della competizione...

... ancora Guardiola " ad aver creato tutte queste cose nuove e il fatto che tutte queste cose nuove abbiano riportato il Manchesterin finale diLeague rendono giustizia al metodo di Pep.Il Manchesterha distrutto il Real Madrid e l'ha battuto per 4 - 0 davanti ai propri tifosi guadagnandosi così l'accesso alla finale diLeague . I Citizens si sono presi la rivincita ...È un Carlo Ancelotti ferito quello che nel post - partita prende la parola per commentare la pesante sconfitta maturata per mano del Manchestere valsa l'uscita di scena dallaLeague. "Bisogna riconoscere che ilha giocato meglio di noi, non c'è stato nessun cortocircuito, hanno pressato forte fin da subito ed hanno ...

Champions: Manchester City-Real Madrid 4-0, i Citizens in finale contro l'Inter - Calcio Agenzia ANSA

Sarà Manchester City-Inter la finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul. La formazione di Pep Guardiola elimina il Real Madrid di Carlo Ancelotti vincendo la semifinale di ritorno 4-0 (doppi ...Il Manchester City annichilisce il Real Madrid e vola a Istanbul. Nella finale di Champions del 10 giugno affronterà l’Inter. Decide una doppietta di Bernardo Silva. Pep Guardiola ha ...