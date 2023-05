Champions | City-Real Madrid 4-0 | Guardiola in finale contro l' Inter

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) - Il Manchestertravolge ilper 4-0 nel ritorno della semidiLeague e, dopo l'1-1 dell'andata in Spagna, vola in: a Istanbul, il 10 giugno, la formazione diaffronterà l'. I campioni d'Inghilterra tornano nell'atto conclusivo del torneo a 2 anni di distanza dalla sconfitta subitail Chelsea. Ilallenato da Ancelotti, campione in carica, fallisce l'assalto al 15esimo titolo nella manifestazione. Ilparte col piede sull'acceleratore e si insedia immediatamente nella metà campo spagnola. Haaland si accende subito saltando Courtois, ma all'8' non trova il tempo per la conclusione. Rodri subito dopo ...

