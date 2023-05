Champions | City - Real Madrid 4 - 0 | Guardiola in finale contro l' Inter

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il Manchestertravolge ilper 4 - 0 nel ritorno della semidiLeague e, dopo l'1 - 1 dell'andata in Spagna, vola in: a Istanbul, il 10 giugno, la formazione di ...

Una ex matricola diventata la cavalcata di Haaland e altre implacabili valchirie, ma che canta ancora "Hey Jude" prima e dopo le partite perché in quell'anno uscì il capolavoro dei Beatles e il...La seconda finalista dellaLeague 2022 - 2023 è il Manchester. Sarà dunque la squadra inglese allenata da Pep Guardiola l'avversaria dell' Inter di Simone Inzaghi nell'ultimo atto della competizione in programma ...E poi ovviamente ilcon l'ossessione della prima, cercata da anni a suon di milioni di milioni: nelle ultime 4 stagioni due semifinali e due finali.

Champions: Manchester City-Real Madrid DIRETTA Agenzia ANSA

Le parole di Carlo Ancelotti nell'intervista postpartita dopo la brutta sconfitta del Real Madrid in semifinale di Champions League con il Man City Le parole di Carlo Ancelotti nell'intervista ...Sarà il Manchester City di Pep Guardiola a sfidare l’Inter di Inzaghi nella finale di Champions League 2022/23 a Istanbul. Grazie al successo per 4-0 sul Real Madrid all'Etihad Stadium dopo l’1-1 dell ...