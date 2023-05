Champions | City-Real Madrid 4-0 | Guardiola in finale contro l’Inter

(Di mercoledì 17 maggio 2023) I campioni d'Inghilterra travolgono i blancos di Ancelotti nel ritorno della semiIl Manchestertravolge ilper 4-0 nel ritorno della semidiLeague e, dopo l’1-1 dell’andata in Spagna, vola in: a Istanbul, il 10 giugno, la formazione diaffronterà. I campioni d’Inghilterra tornano nell’atto conclusivo del torneo a 2 anni di distanza dalla sconfitta subitail Chelsea. Ilallenato da Ancelotti, campione in carica, fallisce l’assalto al 15esimo titolo nella manifestazione. Ilparte col piede sull’acceleratore e si insedia immediatamente nella metà campo spagnola. Haaland si accende ...

Una ex matricola diventata la cavalcata di Haaland e altre implacabili valchirie, ma che canta ancora "Hey Jude" prima e dopo le partite perché in quell'anno uscì il capolavoro dei Beatles e il...Il Manchestertravolge il Real Madrid e vola in finale diLeague. La squadra allenata da Pep Guardiola ha eliminato i blancos di Carlo Ancelotti vincendo 4 - 0. Il Manchesteraffronterà l'Inter ,...Manchester- Real Madrid, il primo tempo Al 13' Gundogan e compagni si divorano l'1 - 0 quando Grealish serve una palla al bacio sulla testa di Haaland che sale in cielo ma trova sulla sua ...

Champions: Manchester City-Real Madrid DIRETTA Agenzia ANSA

Le parole di Carlo Ancelotti nell'intervista postpartita dopo la brutta sconfitta del Real Madrid in semifinale di Champions League con il Man City Le parole di Carlo Ancelotti nell'intervista ...Sarà il Manchester City di Pep Guardiola a sfidare l’Inter di Inzaghi nella finale di Champions League 2022/23 a Istanbul. Grazie al successo per 4-0 sul Real Madrid all'Etihad Stadium dopo l’1-1 dell ...