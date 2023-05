Champions | 4 - 0 al Real | il City in finale con l' Inter

l Manchester City travolge ilMadrid per 4 - 0 nel ritorno della semifinale diLeague e, dopo l'1 - 1 dell'andata in Spagna, vola in finale: a Istanbul, il 10 giugno, la formazione di Guardiola affronterà l'Inter. I ...Da una parte gli Sky Blues di Erling Haaland e Bernardo Silva , che hanno annientato 4 - 0 il...dei blancos dopo l'eliminazione in semifinale della scorsa edizione e cerca la terzada ...Ma se difensivamente la sua prova è rivedibile, il primo squillo delporta la sua sigla: ... viene sostituito da Ancelotti, terminando anzitempo la sua esperienza in questaLeague. (dal ...

Champions: Manchester City-Real Madrid DIRETTA Agenzia ANSA

La finale della UEFA Champions League 2022/23, vedrà affrontarsi il Manchester ... e calato un poker netto e umiliante alla squadra Campione d’Europa in carica: il Real Madrid di Carlo Ancelotti.MANCHESTER - Sarà il Manchester City a sfidare l'Inter in finale di Champions League. Nella semifinale di ritorno, gli uomini di Guardiola superano il Real Madrid per 4-0 staccando con merito il ...