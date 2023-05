Cessione Sampdoria | i dettagli dell'offerta di Barnaba | 90 milioni ma le banche non sono convinte Ora

Corsa contro il tempo per ladel ...Commenta per primo Ieri finalmente si è diffusa la voce dell'offerta fatta da Alessandro Barnaba per rilevare la. Si tratta della quinta dallo scorso 10 dicembre ad oggi, e rispetto alla precedente offerta l'imprenditore avrebbe alzato la percentuale di stralcio del debito con le banche Sistema, ...Commenta per primo Dopo la notizia dell'offerta vincolante inviata da Alessandro Barnaba per la, trapelano altre indiscrezioni in merito ai possibili soggetti interessati al club. Il nome nuovo, l'ultimo in ordine cronologico, è quello del patron del Leeds Andrea Radrizzani, già ...

Cessione Sampdoria, spunta anche Radrizzani, accostato pure all'Inter. Ma il tempo... Calciomercato.com

Cessione Sampdoria, l’offerta di Alessandro Barnaba c’è, ma le banche frenano: lo scoglio è dato dalla restituzione del debito verso gli istituti Alessandro Barnaba ha messo sul piatto 90 milioni per ...Il 26 maggio sarà una data cruciale per la Samp, appena retrocessa in Serie B. Quel giorno si riunirà l'assemblea straordinaria degli azionisti che esaminerà il piano di ristrutturazione del debito, d ...