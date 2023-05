Cesena | una mamma tiene in braccio suo figlio per salvarlo dall' alluvione | video

(Di mercoledì 17 maggio 2023) In una via centrale diviene ripresa unachecautamente il suo bambino di circa 3, massimo 4 anni, nell'intento di proteggerlo'acqua dell'avvenuta dopo l'esondazione del fiume Savio.è sommersa. Piogge costanti, fiumi esondati, frane, allagamenti, hanno creato il caos più totale nella regione dell'Emilia Romagna in particolare.

... soprattutto nella provincia di Forlì,e Ravenna. Al momento le le precipitazioni e le ...comunicazione che si allinea alle parole del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini , che in ...Al momento si contano otto morti, tar cui un anziano travolto dafrana nel giardino della propria abitazione vicino a. Oltre 900 invece gli sfollati costretti ad abbandonare le proprie ...Sono le parole pronunciate a Coffee break (La7) dal sindaco di, Enzo Lattuca , sulla tragedia in corso nella sua città e in altre aree dell'Emilia Romagna. 'Speriamo che ci siapiena ...

Otto le vittime accertate, ancora dispersi tra Forlì e Cesena Avvenire

Ravenna e Forlì-Cesena, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dallo scorso 1° maggio e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Gli ...Annullare il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2023 di Formula 1 era l'unica scelta sensata vista la drammatica situazione in cui versa la culla dei motori del nostro paese I l Gran ...