“C’è una cosa che non ci dicono” Brutto momento per Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo UeD

È abbastanza comune valutare e, ancora peggio, escludere sulla base diidea di "normalità" che in modo arbitrario connette alle differenze qualcosa che non va, che non piace e deve essere ...... E sul fatto che in televisione sembra abbiabocca molto grande ha rivelato che tutti dal vivo si sono ricreduti. L'opinionista di Uomini e Donne ha inoltre confessato che comunque sia si piace ...Io gli dico chevolta che hai segnalato il problema poi cerca di ragionare. Io andavo anche a lavorare durante l'università. Se vuoi fare la vita studiando e andare a bere lo spritz, dico che se ...

CHAMPIONS LEAGUE - Inter-Milan, Inzaghi: "Ci credevamo dal primo giorno. Sassolini So chi c'è sempre stato e chi no" Eurosport IT