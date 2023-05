CdS – Jorrel Hato | il nuovo gioiello dell’Ajax

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) 2023-05-17 00:25:35 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Semifinalista in Champions nel 2019, dopo aver eliminato il Real Madrid e la Juve, l’Ajax ha capito che difficilmente potrà contare nella prossima stagione sui soldi garantiti dalla coppa più prestigiosa. Qualificazione quasi compromessa: cinque punti di distacco dal Psv Eindhoven, secondo in classifica, a due giornate dalla fine. Il terzo posto apre le porte dell’Europa League. Stagione avara, traumatico il distacco da Ten Hag, che sta lavorando per ricostruire il Manchester United. L’Ajax ha cambiato due allenatori: il 27 gennaio ha esonerato Schreuder, sperando di dare un’altra impronta al percorso con Heitinga, ma la rimonta non è servita finora a blindare i ricavi partoriti dalla Champions. Il direttore generale Van der Sar ha già cominciato a ragionare sul futuro. L’idea è di ripartire da Heitinga, che allenava la ...