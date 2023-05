CdS – Bologna | gli acquisti di Thiago Motta

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) 2023-05-17 19:56:20 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Conoscendo bene quelle che sono la professionalità e la correttezza disia come persona che come allenatore, tutto ilè sicuro che questo rapporto andrà avanti, e non solo perché c’è un contratto in essere che scadrà nel giugno del 2024. Ora, è vero che da una parte nel corso delle sue conferenze stampa prima e dopo le partite, di fronte a domande precise sul suo futuro,non ha mai detto né che resta né che c’è (appunto) in ballo un contratto e non si è mai spinto oltre un «parlo tutti i giorni con i miei dirigenti, certo, anche del futuro, la società sa come e dove andrebbe rafforzata questa squadra», che può voler dire tanto o anche niente, ma da un’altra è anche vero che ...