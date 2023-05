Castrocaro | due neonate salvate dai Vigili del Fuoco | “Entrambe al sicuro e sorridenti”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Cesena, 17 mag – “Due creature bloccate con la famiglia nella casa allagata aTerme (FC). A salvare le due bimbe e i genitori è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago150 di Bologna. Nella foto sonoal”. E’ quanto comunicato via Twitter daidelche aTerme, in provincia di Forlì-Cesena, hannoduebloccate in casa insieme alla famiglia a causa dell’alluvione. Un’immagine toccante che arriva da una zona devastata dal maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna. La foto delle duetratte in salvo daidelDue creature bloccate con la famiglia nella casa allagata a ...

Castrocaro Terme, due bambine e i genitori salvati dai vigili del fuoco

