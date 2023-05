(Di mercoledì 17 maggio 2023)diunper lae l’abbraccio deiche lo scorso 9 maggio le salvarono la vita Il 9 maggio scorso l’intervento deididiin una scuola di Marigliano fu determinante nel salvataggio di una bambina di 4 anni, in preda ad una crisi epilettica. E ieri, dopo una settimana da quel momento terribile ma dal lieto fine, ihanno voluto riabbracciare la, donandole ancora un sorriso e un orsetto dicon un berretto personalizzato. La madre della bimba, commossa per la vicinanza dell’Arma, ha voluto ringraziare i militari con una lettera. “Loro gli angeli custodi ...

Castello di Cisterna: un peluche dei Carabinieri per la piccola Viky

