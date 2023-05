(Di mercoledì 17 maggio 2023) Redazione - Per i giudici del Palazzaccio, se la madre da sola non riesce a mantenere la figlia minore e ilnon adempie,ai

Laha infatti annullato con rinvio il verdetto di secondo grado che aveva visto assolvere ile condannare li figlio a 8 anni di reclusione. Ad entrambi contestata l'aggravante ..."Piersanti Mattarella si era trasferito qui nel '48 al seguito delministro e ha vissuto la ... ha detto il sostituto procuratore generale presso laAntonio Balsamo, presente alla ...... 284 stanno scontando pene definitive, 35 sono imputati, 8 appellanti e 18 ricorrenti in,... Dove c'è un bambino c'è un, ma se questo si trova in carcere parliamo affettività e carcere, ...

Cassazione: se il padre non mantiene il figlio spetta ai nonni paterni contribuire Studio Cataldi

Ascolta l'articolo “Non dovrebbe accadere mai a nessuno perché sono le esperienze più atroci che una famiglia possa vivere“. Lo ha detto Mario Luzzi, papà di Fabiana, la sedicenne accoltellata 24 volt ...Non è cambiato nulla in questi dieci anni a livello legislativo, le pene sono sempre uguali e non adeguate alla perdita di una vita umana ...