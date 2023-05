Casellati | in prossimo Cdm aboliremo 6 500 decreti regi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 17 maggio 2023) caption id="attachment 317508" align="alignleft" width="300" Maria Elisabetta Alberti/caption"Ci vuole una rivoluzione copernicana" per la semplificazione della Pubblica amministrazione, "mi sono occupata di Codice degli appalti, mi sto occupando di Codice dell'ambiente, il nostro è un ministero trasversale. Ho messo mano anche ai, quelli vigenti sono ancora circa 36mila, molti dei quali non producono più effetti ma altri sì...È un lavoro minuzioso, ne abbiamo aboliti 2.650, nelCdm ne porteremo altri 6.500 dal 1871 al 1890" per abolirli perché complicano la vita agli italiani in quanto "possono dare luogo a difficoltà di interpretazione". Lo ha detto la ministra per le Riforme Elisabettain un passaggio della sua intervista al Forum PA al Palazzo dei congressi ...