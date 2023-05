Caro affitti | governo fa dietrofront sui 660 milioni di euro per alloggi studenti

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’emendamento per sbloccare 660per glideglisarà inserito in un altro decreto e non in quello sulla PA, in cui era originariamente previsto. Ilha infatti annunciato il ritiro dell’emendamento annunciato nei giorni scorsi per rispondere alla protesta degliuniversitari per evitare il rischio di inammissibilità per estraneità di materia. Il decreto a cui l’emendamento sarà presentato, un omnibus con norme su Inps, Inail, sugli Enti Lirici ed altro ancora, sarà esaminato da questa settimana dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio. Le opposizioni insorgono Immediata la reazione delle opposizioni. “IlMeloni è riuscito a fare l’impensabile e a collezionare un’altra clamorosa figuraccia –ha dichiarato Francesco ...