Caro affitti | Brugnaro a uno studente | “Se paghi 700 euro di affitto non meriti l’università”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Continuano a tenere banco le proteste degli studenti contro il. Questa volta a far discutere sono le dichiarazioni del sindaco di Venezia, Luigi, che arriva ad accusare chi dice di pagare 700per un posto letto: “Non puoi pretendere, se hai meno risorse, di stare a cinque metri dal. Un ragazzo mi ha detto che spende 700per un posto letto, che sono troppi: dovrebbe essere radiato dal, nondi laurearti se ti fai fregare così”, ha detto l’imprenditore 61enne, raccontando ai giornalisti del suo incontro con gli studenti che stanno manifestando contro i forti rincari registrati in molte città italiane. “Io potrei rispondere in maniera chiamiamola ‘fighetta’, dicendo che abbiamo proposto di ...

Per una questione "puramente tecnica" Nuovo intoppo parlamentare martedì per il governo, questa volta sulle misure contro ile il codice rosa annunciate nell'ultimo Consiglio dei ...Dopo i roboanti annunci sui 660 milioni da destinare al, è arrivato un nuovo dietrofront e in commissione l'esecutivo ha ritirato il suo emendamento con il quale dare supporto agli ...Spostato su un altro decreto l'emendamento che stanzia 660 milioni contro il. Lo speciale contiene due articoli.

Continuano a tenere banco le proteste degli studenti contro il caro affitti. Questa volta a far discutere sono le dichiarazioni del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che arriva ad accusare chi dice ...Per evitare il rischio di inammissibilità. Annunciata l'intenzione di depositare l'emendamento che sblocca 660 milioni per gli allogi degli studenti ad un altro decreto, rispetto a quello sulla PA Bru ...