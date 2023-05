(Di mercoledì 17 maggio 2023) Napoli, 17 mag. - (Adnkronos) - E'ladeiall'interno del carcere di. I, circa un centinaio, avevano preso il controllo di un reparto, quello destinato ai "reati comuni", minacciando gli agenti della polizia penitenziaria con olio bollente e bastoni. Laa loro dire è scattata a seguito delle contestazioni disciplinari nei confronti di due, contestazioni ritenute ingiuste. La polizia penitenziaria in servizio nel carcere diha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che si sono schierate davanti al penitenziario. Venuti a conoscenza dell'arrivo dei rinforzi da Napoli, ihanno abbandonato larientrando nelle celle.

... "grazie al pronto e tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari la situazione è, ...è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delledel ...... "grazie al pronto e tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari la situazione è, ...è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delledel ...... "grazie al pronto e tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari la situazione è, ...è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delledel ...

Carceri, rientrata protesta ad Avellino: detenuti tornano in cella Entilocali-online

E’ rientrata la protesta dei detenuti all’interno del carcere di Avellino. I detenuti, circa un centinaio, avevano preso il controllo di un reparto, quello destinato ai “reati comuni”, minacciando gli ...E' rintrata la rivolta nel carcere di Avellino: un gruppo di detenuti aveva iniziato a distruggere suppellettili e arredi per protesta, prendendo il controllo di tutto il reparto. Due agenti della pol ...