Carceri | Ciani Demos | ' interpellanza su stretta telefonate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Ho presentato un'al ministro Nordio per fare luce sulla questione dellein carcere concesse ai detenuti e capire quali siano gli intendimenti del governo". Così Paolo, segretarioe deputato Pd-Idp, esprime grave preoccupazione per lache si registra nei diversi istituti penitenziari sulle chiamate all'esterno concesse ai detenuti nell'era post Covid: non più una telefonata al giorno, ma soli dieci minuti di chiamata a settimana. "È importante trovare un equilibrio tra la sicurezza nellee i diritti umani dei detenuti. Ridurre lenon è la soluzione corretta. Dobbiamo invece promuovere politiche che consentano ai detenuti di stabilire connessioni umane significative e di ...