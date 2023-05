Carboni | “Carli è un segnale forte | ma è più facile salvarsi in B che vincere in C”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl Benevento riparte da Marcello. Ingerito l’amaro boccone della retrocessione, il presidente Oreste Vigorito ha deciso di rompere subito gli indugi. Toccherà al 59enne toscano di Colle Val d’Elsa progettare il futuro della Strega, chiamata a misurarsi, sette anni dopo, con il campionato di serie C. Una scelta ‘promossa‘ da Guido, ex calciatore e allenatore della formazione giallorossa. Il tecnico di Arezzo ha condiviso un’esperienza a Empoli con lo stesso, lavorando per tre mesi a stretto contatto con il nuovo dirigente sannita. “Unda parte del presidente, arrivato subito dopo la retrocessione. E’ riuscito a prendere un direttore di valore,dove ha lavorato ha fatto bene ed è molto apprezzato“, è il pensiero di ...