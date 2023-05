Captain America 4 | la Serpent Society e il nuovo costume di Sam Wilson svelati nelle immagini dal set

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Le nuovedal set del quarto film dici mostrano non solo unper Sam, ma anche l'introduzione della: guardiamo insieme il video e le foto. Tra i prossimi progetti del MCU figura anche: New World Order, quarto capitolo della saga dedicata al personaggio, questa volta interpretato da Anthony Mackie a.k.a. Sam, erede di Steve Rogers. E in queste foto e video dal set, ci districhiamo tra nuovi costumi e. Entrambi due elementi già anticipati - di recente Anthony Mackie aveva parlato di quantogli donasse ildi ...

Tra i prossimi progetti del MCU figura anche Captain America: New World Order, quarto capitolo della saga dedicata al personaggio, questa volta interpretato da Anthony Mackie a.k.a. Sam Wilson, erede di Steve Rogers. E in queste foto e video dal set, ci districhiamo tra nuovi costumi e l'introduzione della Serpent Society. Il prossimo in lista è The Marvels in arrivo a novembre, mentre nel 2024 toccherà a Captain America: New World Order, Thunderbolts e Blade.

Chi è il nuovo villain di Captain America: New World Order Si vocifera che arrivi direttamente dal mondo del wrestling.Le nuove immagini dal set del quarto film di Captain America ci mostrano non solo un nuovo costume per Sam Wilson, ma anche l'introduzione della Serpent Society: guardiamo insieme il video e le foto.